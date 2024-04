Caressa non ci sta: "Ma perchè insultare così Pioli? Nel calcio c'è bisogno di gentilezza e soprattutto rispetto"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport e quindi in merito all'imminente derby tra Milan e Inter, ha parlato così il giornalista Fabio Caressa. Queste le sue interessanti dichiarazioni anche sull'attuale momento vissuto da Stefano Pioli:

"Perchè Pioli dev'essere trattato in questa maniera? Insultato anche, perchè non c'è gentilezza e rispetto? Pioli ha vinto uno scudetto e riportato il Milan ai suoi livelli, tutto dimenticato.. io vi dico una cosa, il calcio sta cambiando perchè ci sono molte proprietà straniere ormai e questa cosa dell'essere offensivi non esiste, sono più gentili, più soft. Gli stessi tifosi sono quelli che prima osannavano Pioli e adesso lo insultano".