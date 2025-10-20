Caressa: "Se l'arbitro non ha visto il gesto di Parisi, l'intervento del Var è corretto"

Fa e farà ancora discutere l'episodio da rigore che, di fatto, ha permesso al Milan di rimontare la Fiorentina: tutti stanno esprimendo la proprio opinione sulla manata, con leggera trattenuta, di Parisi ai danni di Santiago Gimenez. Ha detto la sua anche il telecronista di lungo corso Fabio Caressa, ieri sera nel corso del Club di Sky Sport 24, subito dopo il triplice fischio della gara tra rossoneri e Viola. Il giornalista è andato controcorrente e ha difeso l'utilizzo del Var in questo caso specifico.

Il pensiero di Caressa: "Più che discutere sulla possibilità che questa trattenuta possa essere da rigore o meno bisognerebbe valutare se il Var poteva intervenire. Parisi guarda Gimenez, lo tocca sul viso e lo trascina a terra. Questo è un gesto volontario che può giustificare l'intervento del Var. Conferma la natura intenzionale dell'azione. Sarebbe interessante sapere cosa si sono detti Var e arbitro. Nel caso in cui l'arbitro non abbia visto allora l'intervento del Var è corretto. Se invece il direttore di gara aveva già preso una decisione sulla trattenuta allora sarebbe stato meglio confermare la decisione presa in campo".