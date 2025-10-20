Il Real Madrid vince con Mbappè e torna in vetta alla Liga, ma domenica c'è il Clasico

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Kylian Mbappé ha salvato il Real Madrid a Getafe, segnando a 10' dalla fine la rete della vittoria per 1-0, che vale il ritorno in vetta della Liga davanti al Barcellona. Rientrato in campo dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato con la nazionale, Mbappé ha sfruttato al meglio un assist di Arda Güler, segnando la decima rete in nove partite con i blancos. Il Real ha faticato contro un Getafe che ha chiuso la partita in nove per due espulsioni ed è atteso da una settimana difficile: mercoledì affronterà la Juventus in Champions League e domenica prossima, sempre al Bernabeu, giocherà il Clasico col Barcellona. (ANSA).