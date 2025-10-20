Altro pareggio: 1-1 tra Cremonese e Udinese. Gol di Terracciano

Il settimo turno di campionato si è ufficialmente chiuso. Questa sera si è giocata l'ultima gara della giornata di campionato che si è chiusa con l'ennesimo pareggio: 1-1 tra Cremonese e Udinese. La metà delle gare sono finite in parità, di cui quattro con il punteggio di 0-0. A portare in vantaggio i grigiorossi, dopo 4 minuti, era stato Filippo Terracciano, difensore di proprietà del Milan che è arrivato al secondo gol in questo campionato. A pareggiare, al 51°, Nicolò Zaniolo con il suo primo gol in bianconero.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0

ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0

ore 18, Torino-Napoli 1-0

ore 20.45, Roma-Inter 0-1

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus 2-0

ore 15, Genoa-Parma 0-0

ore 15, Cagliari-Bologna 0-2

ore 18, Atalanta-Lazio 0-0

ore 20.45, Milan-Fiorentina 2-1

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese 1-1