M. Orlando fuori dal coro: "Leao non ha giocato bene. Tutti questi colpi di tacco..."

vedi letture

Lunedì è il giorno dei commenti, specialmente dopo un weekend come l'ultimo che ha visto tante novità in cima alla classifica: ora il Milan si ritrova in vetta da solo ma ha alle calcagna un terzetto pericoloso formato da Inter, Napoli e Roma, tutte distanti un punto dai rossoneri. Vicini ci sono anche Bologna, Como, Atalanta e Juventus. A commentare le prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri è stato l'ex giocatore Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio. Le sue parole.

Milan e Inter, chi ha dato il messaggio più forte al campionato?

"Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...".

Era rigore quello del Milan?

'Il VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore".