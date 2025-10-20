M. Orlando fuori dal coro: "Leao non ha giocato bene. Tutti questi colpi di tacco..."
Lunedì è il giorno dei commenti, specialmente dopo un weekend come l'ultimo che ha visto tante novità in cima alla classifica: ora il Milan si ritrova in vetta da solo ma ha alle calcagna un terzetto pericoloso formato da Inter, Napoli e Roma, tutte distanti un punto dai rossoneri. Vicini ci sono anche Bologna, Como, Atalanta e Juventus. A commentare le prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri è stato l'ex giocatore Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio. Le sue parole.
Milan e Inter, chi ha dato il messaggio più forte al campionato?
"Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...".
Era rigore quello del Milan?
'Il VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan