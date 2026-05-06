Caressa sottolinea: “Mi aspettavo una crescita, anno difficile per le punte”

Caressa sottolinea: “Mi aspettavo una crescita, anno difficile per le punte”MilanNews.it
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Oggi alle 22:30News
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato della mancata crescita del Milan nella seconda parte di stagione. Queste le sue parole:

"Ecco, quello che secondo me è mancato al Milan è stata una crescita nel corso della stagione, una crescita che io francamente mi aspettavo e questo ci fa fare anche un altro discorso perché nel Milan le punte non stanno producendo. È stato un anno difficile, soprattutto nella seconda parte per Pulisic. È stato un anno difficile e purtroppo per lui non è una novità malgrado i numeri della prima parte. Le punte sono state infortunate, neanche Nkunku ha dato niente".