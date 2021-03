Carletti (Nomadi): "Ibra e Miha a Sanremo? Simpatici, ci vuole del coraggio"

Com’è andato Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo? Ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1, Giuseppe “Beppe” Carletti, cofondatore dei Nomadi, ha commentato l’esibizione con Amadeus, Mihajlovic e Fiorello sulle note di Io vagabondo: “È stata simpatica. Ci vuole del coraggio a interpretare una canzone di successo, la cosa bella è che è una canzone giusta per loro. Ci vuole del coraggio, loro l’hanno avuto. Ibra? Beh, insomma, mi piace più come conduttore che come cantante. Come calciatore è sottinteso”.