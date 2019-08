Carlo Nesti: “I miei dubbi sulle cessioni di Cutrone e Kean”

Cutrone al Walverhampton per 18 milioni più bonus. Kean all’Everton per 28 milioni più bonus. Ancora una volta, sull’altare delle plusvalenze, vengono immolati 2 talenti nostrani. Comprendo bene le esigenze economiche, perché oggi non si possono ignorare i paletti di una sana gestione finanziaria. Capisco meno la sottovalutazione dei nostri ragazzi, rispetto ad altre pedine estere. Domanda: quanti giocatori, nelle attuali rose offensive rossonere e bianconere, sono superiori, comprese le prospettive anagrafiche, a Cutrone e Kean? Io vedo solo Suso da una parte, e Ronaldo dall’altra. Non sono neppure convinto di Piatek e Dybala, con tutte le battute d’arresto degli ultimi mesi. Per questo, mi spiace vengano enfatizzati problemi caratteriali superabilissimi, come nel caso di Kean, per giustificare una cessione.