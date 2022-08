Carnevali: "Berardi? Non è stata un'estate tranquilla, ci sono state offerte"

MilanNews.it

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha parlato del futuro di Domenico Berardi, uno dei nomi accostati per là trequarti del Milan: "Per noi è il giocatore più importante che abbiamo, non è vero che è stata un’estate tranquilla, ci sono state delle richieste. La nostra volontà è di rinnovare il contratto, speriamo di chiudere la trattativa, per noi è un grande acquisto. Ce l’hanno chiesto sia in Italia che all’estero".