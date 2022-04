Carnevali: "Non abbiamo necessità di vendere, ma stiamo parlando con qualche squadra"

MilanNews.it

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Sassuolo-Atalanta rispondendo anche ad una domanda relativa al mercato in uscita: "L’obiettivo è cercare di ripetere il campionato della scorsa stagione. Stiamo giocando nel modo migliore, l’obiettivo è fare il massimo. Non sarà semplice, ci sono gare difficili da qui al termine. Non stiamo parlando con la Juventus, ma con qualcun’altra squadra sì. Siamo soltanto all’inizio, c’è interesse ma non c’è nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere".