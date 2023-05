Carnevali: "Scamacca occasione per un club italiano"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, presente a Coverciano all'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione", ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Per Scamacca potrebbe essere utile tornare in Italia per rilanciarsi?

"Più che per lui penso che possa essere un'occasione per una società italiana. Perché andrebbe a prendere un giocatore giovane magari a condizioni vantaggiose, vedi per esempio l'affare Lukaku in prestito".