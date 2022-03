Carnevali su Berardi: "Sta soffrendo per il KO dell'Italia ma è un leader ed è forte di testa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di quanto stia soffrendo Domenico Berardi per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Carnevali ha detto: “Molto, credo. Ma al di là del gol sbagliato. Conoscendolo bene so che sta soffrendo per la sconfitta non per il gol sbagliato, perché è un vincente e vorrebbe vincere sempre. Ha sbagliato un gol importante, è vero, ma è stato anche tra i migliori. Sa prendersi le proprie responsabilità. Se deve calciare un rigore in un momento caldo della partita, non si tira indietro. È un leader, forte nella testa. Una forza mentale che lo aiuterà ad andare oltre a quell'errore. In fondo, sta disputando una stagione da favola”. Berardi è uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista dell’estate.