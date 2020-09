Carobbi (all. Florentia): "Il Milan ha accorciato il gap, ma contro di loro abbiamo fatto la partita"

Stefano Carobbi, allenatore della Florentia San Gimignano, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio: "Forse ci meritavamo qualcosa di più con il Milan. A Milano abbiamo fatto la partita, e con un passaggio in meno sbagliato potevamo anche pareggiarla".

Immagina una Serie A ancora con Milan, Juventus e Fiorentina e dietro il vuoto?

"Credo siano sempre queste le squadre che lotteranno per il titolo fino alla fine. Juventus e Fiorentina le vedo anche un attimo più in alto: il Milan ha accorciato il gap tecnico ma le vedo ancora avvantaggiate".