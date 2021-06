Carolina Morace su Gattuso: "È una persona dalle doti rare"

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, sul suo profilo Twitter, ha difeso Gennaro Gattuso dopo l’accaduto con la Fiorentina. La Morace ha scritto: “Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce”.

Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce. — Carolina Morace (@CarolinaMorace) June 19, 2021