Carriera da allenatore? Brocchi: "E' colpa del dottor Galliani..."

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sulla sua scelta di fare l'allenatore: "E’ una colpa del dottor Galliani. Ho smesso di giocare per un infortunio: ho fatto di tutto per continuare a giocare ma purtroppo non sono più riuscito a rientrare. Galliani mi chiama subito e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto che io allenassi una squadra del settore giovanile del Milan. Questo ti fa capire che società è il Milan, perché il Milan ha vinto così tanto in quell’era, perché dico che il Milan è la mia famiglia, perché quando tu dai tutto per una maglia, loro ti danno sempre indietro. Non sapevo di voler fare l’allenatore ma inizio questa nuova avventura e da lì è stato un susseguirsi di cose belle”