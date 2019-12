"Cartelli" motivazionali nello spogliatoio: Pioli come Herrera

Stefano Pioli come Helenio Herrera? Il tecnico rossonero ha fatto suo un preciso metodo di lavoro - utilizzato in passato proprio dal "Mago" - che consiste nell’appendere nello spogliatoio una serie di "cartelli" per spronare il gruppo: "Una delle cose più importanti è motivare, stimolare la squadra - ha dichiarato al Corriere della Sera - sin dai primi giorni della settimana cerco di buttare delle “ancore”, dei salvagente che mi aiutino a portare la motivazione al massimo nel finale della settimana. Faccio come Pollicino: se tutti i giorni butto un principio, un concetto, uno slogan, una foto, una dichiarazione di un avversario o di un mio giocatore, a fine settimana è più facile ricordare quello che mi preme ai giocatori. Gli stimoli sono diversi da settimana a settimana. Può essere la sintesi della nostra ultima prestazione, una nostra caratteristica o una degli avversari. Anche una dichiarazione, che può far arrabbiare i miei".