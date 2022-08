Casemiro saluta il Real Madrid in lacrime: "Un giorno tornerò sicuramente qui"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Casemiro saluta il Real Madrid per trasferirsi al Manchester United dopo ben 9 stagioni – intervallate da una giocata nel Porto – condite da numerosi successi di squadra. Il centrocampista classe 1992 ha salutato le Merengue con delle dichiarazioni d’amore verso quello che ormai è il suo vecchio club. Casemiro, direttamente dal Bernabéu, ha preso la parola per congedarsi e dichiarare: “Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real Madrid. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire tutto l'affetto che ho ricevuto, continuando ad apportare il mio aiuto”.