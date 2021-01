Casillas e il sondaggio su Twitter con i portieri più forti al mondo: presente Gigio Donnarumma

L'ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, ha proposto un sondaggio per i suoi followers sul social network, chiedendo: "Se un giorno dovessi scegliere un portiere per la tua squadra, chi prenderesti?" Tra le opzioni di scelta ci sono De Gea (Manchester United), Oblak (Atlético Madrid), Donnarumma (Milan) e Neuer (Bayern Monaco), ma non Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, né Keylor Navas (PSG) e ter Stegen (Barcellona).