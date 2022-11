Casini: "Ci sono 3-4 club pronti a formare la seconda squadra"

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Almeno altre tre-quattro società sarebbero pronte ad entrare nel progetto seconde squadre e quindi giocare in serie Pro, dove da anni milita già la Juventus. Lo ha affermato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante la tavola rotonda organizzata a Torino dal titolo 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?'. "Ci sono modelli che possono funzionare bene anche in Italia - ha spiegato Casini - . Nel giro che ho fatto con le altre società, ho saputo che a 3-4 sono pronte a formare la seconda squadra. Un problema è quello dei prestiti, ma la seconda squadra diventa una soluzione". (ANSA).