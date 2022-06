Casini: "Lega Serie A e Figc dalla stessa parte, niente litigiosità"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Federazione e Lega sono dalla stessa parte, l'interesse è la sostenibilità finanziaria e avviare le riforme. Non c'è litigiosità, è importante che tutte le istituzioni sportive seguano delle procedure e garantiscano principi di ascolto e partecipazione", lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Serie A, a margine della presentazione del libro di Antonio Matarrese 'E adesso parlo io', al Coni, parlando del contenzioso sull'indice di liquidità con la Figc. "Non era un problema di indicatore, nè del quantum, si trattava solo di difendere le garanzie, di difendere le procedure e far sì che la Lega di A fosse ascoltata - ha continuato -. I club erano già in regola e ora lo sono anche rispetto un indice che è stato inserito in modo illegittimo". (ANSA).