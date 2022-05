Casini: "Modifica alla Coppa Italia? Ora non è una priorità"

MilanNews.it

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, si è così espresso sulla Coppa Italia: "Una modifica del format della Coppa Italia? In questo momento non è una priorità ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in casa contro le squadre di A. Ma al momento non è previsto un cambio nell'immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Il modello FA Cup? È lontano per un fatto culturale, rende difficile importarlo".