Casini: "Non so se ridurre le squadre in Serie A sia la soluzione"

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport. A proposito del fitto calendario, Casini ha detto: “Ci sono giocatori stanchi per le tantissime partite, il tema delle troppe partite esiste. Non so se ridurre le squadre è la soluzione, non è un tema che riguarda solo la serie A. È un tema che verrà trattato nell'assemblea della federazione che si terrà a novembre. Non è detto però che la riduzione delle squadre sia la soluzione giusta”.