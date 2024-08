Casini: "Si potrebbe anticipare l’avvio del mercato a metà giugno, ma servirebbe un accordo tra le leghe"

vedi letture

Nello scorso weekend il campionato di Serie A ha ufficialmente aperto i battenti, in una stagione di grande rinnovamento a livello politico, sportivo ed istituzionale scrive Il Corriere della Sera, che questa mattina ha analizzato insieme al presidente della Lega Lorenzo Casino lo stato attuale del calcio italiano, soffermandosi in modo particolare sul parere contrario che tanti allenatori hanno sul fatto che il campionato inizi con il calciomercato ancora in corso. Queste le sue dichiarazioni.

"Non è un tema nuovo. Si potrebbe anticipare l’avvio del mercato a metà giugno, con decorrenza dei nuovi contratti da luglio, e finire prima, ma servirebbe un accordo tra le leghe europee. Ricordiamoci poi che oggi i club della Saudi League possono comprare giocatori fino a ottobre.

Il campionato? Mi auguro che sia un torneo ricco di reti e in grado di far emergere giovani, anche italiani. Vorrei poi che le nostre squadre potessero arrivare in fondo alle coppe europee e che la competizioni in campionato coinvolga più club fino all’ultima giornata. Auspico anche un miglioramento culturale complessivo, specialmente sui temi della sostenibilità e della lotta contro il razzismo.

I settori del calcio che necessitano riforme? Serve una serie coordinata di azioni su tre ambiti: infrastrutture, con stati, centri sportivi, impianti pubblici; risorse, riducendo costi, anche per i procuratori, e aumentando gli introiti; cultura, su giovani e scuola, per recuperare un collegamento che sembra essersi spezzato. Sono tutte proposte dettagliate nel documento di indirizzo che abbiamo presentato nel dicembre 2022 e aggiornato lo scorso febbraio".