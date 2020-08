Caso Blake, anche il calcio USA si ferma: rinviate cinque partite di MLS

Anche il calcio americano si ferma in segno di solidarietà per il caso Jacob Blake, giovane di colore colpito ripetutamente dai proiettili della polizia in quel di Kenosha, Wisconsin. Dopo la decisione di sei squadre NBA (primi fra tutti i Milwaukee Bucks) di boicottare le gare di playoff in programma ieri sera, anche il campionato di MLS ha annunciato, nella notte italiana, la cancellazione e la conseguente riprogrammazione di cinque partite. Provvedimenti analoghi sono stati presi anche dalla MLB, la principale lega di baseball statunitense.