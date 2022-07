Caso Dybala, l'argentino si allena da solo a Torino. Nei prossimi giorni summit di mercato con il suo agente

MilanNews.it

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala – in attesa di trovare squadra – si sta allenando da solo a Torino. L’ormai ex juventino da ieri ha ripreso il programma di riattivazione muscolare cominciato nelle scorse settimane con uno staff ingaggiato per l'occasione: un preparatore atletico, un fisioterapista, un osteopata e un nutrizionista. Sempre la Rosea scrive che nei prossimi giorni Jorge Antun e Carlos Novel sono attesi a casa Dybala per un summit di mercato. In Italia ci sono sempre Inter, Napoli, Roma e Milan (più defilato), mentre all'estero c'è da monitorare la pista Manchester United, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Cristiano Ronaldo.