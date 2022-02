Caso Plusvalenze, 60 soggetti nell'inchiesta della Procura. Escluso lo scambio Arthur-Pjanic

Non c'è lo scambio Arthur-Pjanic nell'inchiesta della Procura Federale della FIGC in merito alle plusvalenze fittizie, un allarme lanciato dalla Covisoc lo scorso ottobre: non tutte le operazioni segnalate sono finite nel mirino della Procura e tra queste, ad esempio, non c'è lo scambio di centrocampisti col Barça, così come non c'è lo scambio col City riguardante Cancelo e Danilo.

L’indagine - scrive 'Repubblica' - non sarà uguale per tutti, perché tra le società ce ne sono alcune a cui è stata notificata la chiusura indagini ipotizzando un effetto di queste plusvalenze gonfiate sui requisiti per l’iscrizione al campionato: un ipotesi che, se confermata, potrebbe portare a punti di penalizzazione o in casi gravi anche all'esclusione dal campionato. La vera novità è che l’indagine toccherà anche dei calciatori, soprattutto se la Procura riterrà abbiano avuto un ruolo nell’accettare valutazioni fuori mercato per trarne un vantaggio economico.

In totale, tra dirigenti e calciatori, ci sono 60 soggetti coinvolti nell'indagine.