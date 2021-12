Caso Salernitana, no alla proroga: rischi legali troppo alti. E Gravina punta a farla ripartire dalla C

Countdown per la cessione della Salernitana: il trust, dopo che ieri la FIGC non ha concesso deroghe, ha nove giorni per definire almeno il preliminare di vendita, stipulato il quale avrebbe altri 45 giorni di tempo per perfezionarla. Nessuna proroga sarà concessa neanche dopo il 31 dicembre dalla Federcalcio, ne scrive il Corriere della Sera: esporrebbe infatti a ricorsi di terze parti (tra cui anche alcuni club di A, che pure hanno chiesto all'unanimità la proroga, su tutti il quotidiano cita il Venezia) e ci potrebbero essere rivalse legali sui componenti del Consiglio Federale. Intanto, scrive sempre il Corsera, Gravina starebbe già studiando la possibile ripartenza del club granata dalla Serie C, senza passare dai dilettanti. In teoria, in caso di esclusione dal campionato, la Salernitana dovrebbe finire in Eccellenza, salvo essere ripescata in sovrannumero in Serie D: l'iniziativa del presidente della Federcalcio sarebbe volta a evitare questo passaggio e ripartire subito dal professionismo.