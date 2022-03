Cassaforte Tomori: non ha mai perso un pallone in Serie A quest'anno

Il sito WhoScored.com ha fornito una statistica che certifica ancora una volta la qualità di Fykaio Tomori. Il difensore inglese del Milan ha giocato un totale di 2.011 minuti quest'anno in Serie A. Secondo la pagina web si statistiche, il numero 23 rossonero non ha mai perso un pallone nell'arco di tutto il campionato. L'ennesima conferma della forza di un giocatore fondamentale per il Milan.

Fikayo Tomori has not been dispossessed of possession in Serie A this season. He has racked up 2,011 minutes of playing time...