Cassano, arriva il tapiro dopo l'esclusione dalla Bobo TV: "Possono comandarmi solo mia moglie e i miei figli"

vedi letture

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ad Antonio Cassano il Tapiro d’oro, dopo l’esclusione – assieme a Lele Adani e Nicola Ventola – dalla BoboTv di Christian Vieri.

«I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita», replica Fantantonio alle voci che sostenevano che alla base della separazione si fossero questioni economiche. «La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme – continua Cassano – con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada».

E quando Staffelli lo incalza chiedendogli se Vieri volesse “comandare”, Cassano risponde: «Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli». E ancora: «Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque», conclude Cassano, facendo intendere che Vieri volesse inserire, davanti o dietro le telecamere, una quinta figura.