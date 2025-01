Cassano attacca ancora: "Leao giocatore farlocco. Deve dire grazie a Fonseca"

vedi letture

Nonostante la partita da campione giocata contro l'Inter, Antonio Cassano continua ad attaccare e a giudicare negativamente Rafael Leao. Nel post gara di ieri, l'ex giocatore rossonero e nerazzurro ha parlato così a Viva El Futbol: "Lo dico ora dopo che ha fatto una buona partita, a lungo andare se ne accorgerà pure Conceiçao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l'ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba".

Cassano continua: "Leao deve dire grazie a Fonseca, se al suo posto trovava Spalletti o Capello, rischiava che lo attaccava al muro. Fonseca si è comportato fin troppo bene, facendolo sedere solo 3-4 volta in panchina. Leao si deve vergognare per il suo comportamento avuto nei confronti di Fonseca. Dopo una vittoria dice che Conceiçao gli dà energia, doveva avere i cogl… di dire quello che pensa, non adesso o quando va in nazionale. Io sarò sempre dalla parte di Fonseca, un grandissimo allenatore e un grandissimo uomo, a differenza sua che è senza personalità"