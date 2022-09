Cassano: "Il Napoli non meritava la vittoria. Il Milan ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra"

MilanNews.it

Antonio Cassano ha pubblicato un video su Instagram nella quale ha commentato così la sfida tra Milan e Napoli: "E' stata una super partita, è stato uno spot per la Serie A perchè le due squadre hanno voluto giocare, hanno avuto coraggio, hanno dimostrato personalità, hanno giocato a calcio come piace a me. Il Napoli ha fatto una buonissima partita, due giocatori su tutti: Kvaratskhelia e Lobotka, sono stati fenomenali. Spalletti è stato bravo a mettere dentro Simeone che gli ha risolto la partita. Il Napoli gioca bene, anche se non meritava la vittoria perchè il Milan ha fatto una grandissima partita, ha preso anche due traverse, Meret ha fatto due grandi parate. Per me i rossoneri meritavano qualcosa in più però in certe partite il divario è piccolo e la partita può girare da una parte o dall'altra. Il Milan ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. Si è sentita la mancanza di Leao, cioè colui che salta l'uomo, che fa gli strappi e le giocate decisive. Giroud ha fatto una grande partita. Il Milan meritava qualcosa in più".