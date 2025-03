Cassano: "In questo momento il Milan non ha giocatori che possano giocare esclusivamente per Gimenez"

Antonio Cassano, come ogni lunedì sera, è stato ospite del podcast Viva El Futbol in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola. L'ex calciatore di Milan, Inter e Samp ha parlato di Santiago Gimenez e del suo momento non idilliaco: "Santi Gimenez arriva da un altro paese: se accanto o dietro non ci sono giocatori che lo mettono nelle condizioni per farlo rendere o per farlo giocare meglio, normale che fa fatica. Lui gioca con Leao che non si connette a sinistra e che gioca ‘alla Carlona’, come vuole lui. Pulisic, fortissimo, però non è un dieci. Reijnders è più da inserimento che qualche palla può anche metterla. Sulle fasce laterali non ci sono i giocatori che crossano".

Poi Cassano ha concluso così: "Santi Gimenez mi piace: dobbiamo trovare una soluzione in cui i giocatori che stanno dietro di lui o sugli esterni giocano per lui. In questo momento qua il Milan non ha giocatori che possono giocare solo esclusivamente per lui".