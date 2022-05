Cassano: "Milan nel segno di Maignan. Mai visto uno giocare così al primo anno in Serie A"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Milan ha compiuto un autentico miracolo, facendo svanire i dubbi a tutti quanti, anche a noi". Parla così Antonio Cassano, alla BoboTV, commentando il successo dei rossoneri in Serie A: "Il Milan ha fatto segnare tutti, ha dato fiducia a Tonali che ha fatto una stagione eccezionale. Tomori e Kalulu dopo il ko di Kjaer sono stati strepitosi. Maldini e Massara hanno avuto tante idee e hanno fatto un capolavoro. Secondo me Ibrahimovic è il simbolo del Milan degli ultimi 24 mesi. Per quest'anno in particolare dico Maignan: mai visto un portiere arrivare da un'altra Nazione e comandare così la difesa. Personalità, piedi, sgrida i compagni. Si è preso tante responsabilità".