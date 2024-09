Cassano: "Reijnders mi piace tanto, quest'anno lo voglio più protagonista"

Antonio Cassano, in diretta Twitch su Viva El Futbol, parla così di Tijjani Reijnders: "Reijnders mi piace tanto, mi aveva impressionato nelle prime partite dell’anno scorso, poi è calato un pochettino. Ovviamente però voglio vederlo quest’anno: l’anno scorso ho visto solo un minimo, qualcosina.

Lui arriva da una filosofia diversa, viene in Italia dove si pensa solo alla tattica e a non prendere gol. Lui va dritto per dritto, va verso la porta: gli piace poco fraseggiare, far gioco, anche se lo so fare. Quest’anno voglio vederlo più protagonista".