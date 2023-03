Cassano: "Spalletti via dal Napoli? In Italia penso solo a Milan e Fiorentina"

MilanNews.it

Intervenuto come di consueto alla Bobo TV' su Twitch, l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato anche di Luciano Spalletti e di un suo eventuale futuro quando lascerà Napoli: "Io credo che più di questo a Napoli non possa fare. Ha fatto già più' del massimo.

Per quanto riguarda un eventuale futuro altrove, io vedo una sola squadra dove potrebbe essere sposata la sua idea di calcio: il Real Madrid. In caso di addio di Ancelotti, se dovessi scommettere una fiche la scommetterei sul Real. In Italia non andrebbe alla Juventus, non durerebbe un giorno e mezzo. In Serie A penso solo Milan o Fiorentina".