Cassano taglia fuori il Napoli: "Corsa Scudetto fra Inter e Milan"

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato così la corsa Scudetto dopo la sconfitta del Napoli con la Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto una partita clamorosa, considerando che le mancava anche il suo calciatore più forte: Torreira. Mister Italiano è bravissimo e sta facendo un capolavoro. Sono però deluso dagli azzurri. Il Napoli è ormai fuori dalla corsa per il titolo, per me solo il Milan può restare agganciato all'Inter. Magari pareggiando ieri il Napoli sarebbe rimasto lì, ma la sconfitta coi gigliati pesa come un macigno".