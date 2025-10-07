Cassano: "Vedendo gli ultimi 4-5 anni di Leao e di Orsolini la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 8 milioni, Leao neanche 2. Dati di fatto". Ma i numeri smentiscono Fantantonio

Nel consueto intervento a "Viva El Futbol", Antonio Cassano si è scagliato nuovamente contro Rafa Leao, dopo che il portoghese ha sbagliato due gol nella partita di domenica sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. Partiamo dalle sue dichiarazioni per provare a fare un discorso più ampio su un ragazzo che continua ad essere estremamente polarizzante nonostante da anni sia uno dei pochi punti fermi del Milan. Queste le parole di Cassano:

“Qualcuno può pensare che ce l’ho con questo ragazzo qua. Non lo conosco, non ho piacere di conoscerlo e non me ne frega un cazzo. Siccome mi piace molto, e ho avuto il grandissimo privilegio di giocare con dei giocatori clamorosamente fenomenali. Quando vedo questo qua che non sa calciare di destro e sinistro pensano che ce l’ho con lui, ma è la realtà dei fatti. Non sa giocare spalle alla porta, non ha l’idea di calcio, non sa calciare di destro o sinistra. Ha questa velocità che butta la palla avanti e va bene. La cosa che mi dà fastidio tanto è che lui pensa di essere un fenomeno. Ma la colpa non è la sua, la colpa è del Milan che gli dà 8 milioni. Se mi prendeva un milione, un milione e mezzo, lo vedevo come tutti gli altri e dicevo ok, va bene. Se vado a vedere gli ultimi 4-5 anni di Leao e gli ultimi 4-5 anni di Orsolini la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 8 milioni, Leao neanche 2. Dati di fatto. Orsolini non è uno per cui stravedo, ma sono dati di fatto. Numeri alla mano e prestazioni e performance, non gol e assist. Poi quelli ancora di più. E uno gioca nel Bologna e uno gioca nel Milan con signori giocatori”.

Andando a vedere effettivamente questi "numeri alla mano", la realtà dei fatti dice esattamente il contrario. Nulla contro Orsolini, giocatore effettivamente di livello, e nulla contro Cassano, simpatico come sempre nelle sue dichiarazioni e analisi, ma un conto sono le opinioni, che in uno sport come il calcio sono tutte legittime, un altro conto sono i dati. E i dati dicono questo:

Leao*

24/25 50 presenze, 12 gol e 13 assist

23/24 47 presenze, 15 gol e 14 assist

22/23 48 presenze, 16 gol e 15 assist

21/22 42 presenze, 14 gol e 12 assist

Totale

187 presenze, 57 gol e 54 assist: un gol o un assist ogni 1,7 presenze

Orsolini*

24/25 40 presenze, 17 gol e 5 assist

23/24 34 presenze, 10 gol e 2 assist

22/24 34 presenze, 11 gol e 4 assist

21/22 30 presenze, 7 gol e 4 assist

Totale

138 presenze, 45 gol e 15 assist: un gol o un assist ogni 2,3 presenze

*dati Transfermarkt