Cassazione conferma sentenza appello: Boban dovrà restituire soldi al Milan

Zvonimir Boban ha ricevuto dal Milan i danni patrimoniali per il "licenziamento illegittimo" ma dovrà restituire i danni 'non patrimoniali'. Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione che ha confermato in toto il dispositivo di appello nel processo tra Boban e il Milan. In sostanza, all'ex dt rossonero sono stati riconosciuti gli stipendi dovuti, come disposto già nel processo di primo grado, ma dovrà rendere al club le spettanze come, ad esempio, i danni d'immagine.

Il 10 maggio 2021 il club rossonero aveva versato circa 5 milioni di euro a Boban. Il Milan aveva fatto poi ricorso in appello, la cui sentenza aveva sì confermato l’illegittimità del licenziamento ma escluso il danno d’immagine. Boban, a quel punto, aveva deciso di appellarsi in Cassazione che ora ha confermato il ruling del secondo grado. Boban dovrebbe quindi risarcire il Milan di circa un milione di euro.