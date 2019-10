Castillejo a tutta fascia: ecco perché Pioli potrebbe panchinare Suso

Nel Milan anti-SPAL potrebbe non esserci Suso sulla corsia di destra, bensì Samu Castillejo. Se confermata, sarebbe una scelta forte e importante quella fatta dall’allenatore rossonero, che si affida all’ex Villarreal per un ruolo a tutta fascia. Castillejo, in fase di possesso, sarebbe il quarto di destra, con la possibilità o di venire a giocare dentro il campo o di attaccare la profondità andando al cross dal fondo. In fase di non possesso, invece, andrebbe a comporre un 4-3-3 più ordinato.