Samu Castillejo è tornato a segnare in Serie A. L'esterno offensivo spagnolo, infatti, si è reso protagonista della rete che ha permesso al Milan di ritornare in parità, dopo il momentaneo svantaggio per la rete di Petagna. E' la seconda rete firmata dal numero 7 milanista in Serie A, dopo quella contro il Sassuolo..