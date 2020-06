Bruttissima avventura nel capoluogo lombardo per Samu Castillejo, che ha postato in questi istanti una storia su Instagram con la scritta: "Ma a Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia". Lo spagnolo ha voluto esprimere il proprio shock con queste poche, ma significative, righe per la rapina subita nella giornata odierna.