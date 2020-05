Castrovilli su Kaká e Ronaldinho: "Cambiavano le partite da soli"

Intervistato dal portale WhoScored.com, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato di Kaká e Ronaldinho, suoi idoli di infanzia da giovane tifoso rossonero: "Parliamo di campioni incredibili. Fin da bambino li ho sempre guardati con grande ammirazione. Erano giocatori con una tecnica incredibile capaci di determinare l'andamento della partita da soli".

Sul suo primo gol in Serie A a San Siro: "Nonostante siano passati molti mesi quel momento mi suscita ancora emozioni forti. Segnare il mio primo gol in Serie A contro il Milan in uno stadio come San Siro è un sogno che si realizza".