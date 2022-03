Cattaneo: "Episodio Ranocchia-Belotti: chiaro ed evidente errore, è rigore"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Marco Cattaneo, dagli studi di DAZN, ha commentato il rigore non dato a Belotti per fallo di Ranocchia in Torino-Inter di ieri sera. Cattaneo dice: “Quando è stato introdotto l’utilizzo del Var, ci hanno parlato del concetto di chiaro ed evidente errore, e questo lo è perché se prendiamo 100 persone e chiediamo un giudizio sull’episodio, 100 persone – immagino – e ti diranno che è rigore”.