CdA Milan, ufficiale la nomina di Levine. Entra in consiglio anche Stefanelli

MilanNews.it

Nella giornata di ieri si è svolto l'assemblea dei soci rossoneri a Casa Milan in cui è stata ufficializzata la nomina di Randy Levine (QUI il nostro approfondimento), che dal 2000 ricopre la carica di presidente della gloriosa franchigia del baseball dei New York Yankees. Entra in consiglio anche Riccardo Stefanelli, amministratore delegato di Brunello Cucinelli Spa, nota casa di moda italiana. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.