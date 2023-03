CDK: "Giudico le mie prestazioni in una maniera diversa dalla stampa. I compagni mi consigliano di non leggere i giornali"

Inizio positivo con l'assist contro il Bologna, poi cosa è successo?

"Stranamente non trovo che in quella partita le miei prestazioni siano state così superiori rispetto a quelle di un'altra partita dove mi hanno descritto come scarso, e questo soltanto per il fatto che ho fatto un assist nella partita del debutto. Comunque sia, io giudico le mie prestazione in una maniera diversa delle persone o dalla stampa. Cerco di guardare più il lato tecnico e cosi provo di migliorare la partita seguente".

Sulle critiche...

"Ammetto che in una maniera o nell'altra mi arrivano quei commenti ma non mi sono mai focalizzato sulle critiche. Al Bruges ne ho ricevute tante, sia positive che negative. Al Milan i commenti in principio erano positivi e poi sono diventati negativi. Non mi lascerò mai trascinare dalle critiche negative così come non mi monterò la testa se un giorno si capovolgerà la situazione in positivo. Tanti compagni di squadra mi hanno consigliato di non leggere i giornali quindi non ho neanche saputo di quel titolo "il principe di San Siro"".