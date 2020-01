Ceballos verso il ritorno in Liga, ma il Real si oppone al Valencia

Dani Ceballos vuole lasciare l'Arsenal e sembra intenzionato a tornare in Spagna, dove il Valencia di Celades, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, è pronto ad accoglierlo. Al trasferimento, però, potrebbe mettere un veto decisivo il Real Madrid, proprietario del cartellino del centrocampista spagnolo: il club attualmente in vetta alla Liga non vuole rafforzare una rivale che potrebbe ritrovarsi ad affrontare in Copa del Rey e Champions. In estate lo spagnolo era stato cercato dal Milan prima del trasferimento ai Gunners in prestito.