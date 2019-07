Ceccarini a MN: "Lovren nome più caldo per la difesa del Milan"

Niccolò Ceccarini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato della situazione relativa a Lovren, difensore centrale che piace al Milan: "Lovren mi sembra un'ottima possibilità, ci stanno lavorando, non so con che percentuali di riuscita. E' un giocatore di 29 anni, ha anche l'esperienza giusta, viene dal Liverpool. Un elemento di esperienza e di qualità serve al Milan, credo sia il nome più caldo per la difesa del Milan".