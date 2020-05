Ceccarini: "Ibra e Donnarumma giorni decisivi per il futuro. La Fiorentina pensa ancora a Paquetá"

Il nodo centrale è Zlatan Ibrahimovic. Se verrà trovato un accordo i rossoneri andranno a caccia di una seconda punta, altrimenti dovranno cercare un altro centravanti. A breve si comincerà a parlare più concretamente del suo futuro. Il Milan sta anche lavorando al rinnovo di Donnarumma. Il rischio è di perdere Gigio a parametro zero e per questo è in programma un contatto tra Gazidis e il suo procuratore Mino Raiola per verificate se esistono margini per continuare insieme magari anche con un mini allungamento di contratto. Donnarumma è legato ai colori rossoneri e questo potrebbe essere un aiuto in più. Sempre più probabile invece la partenza di Paquetâ. Il fantasista brasiliano a gennaio è stato vicino alla Fiorentina, che però è fortemente interessata e potrebbe tornare alla carica in estate.