Ceccarini: "Il Milan non si ferma più sul mercato: si cerca un vice Theo Hernandez"

Il Milan non si ferma più. Dopo aver chiuso già tre operazioni in entrata come Meité, Mandzukic e Tomori sta valutando anche la possibilità di inserire in organico un esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. La pista Junior Firpo si è arenata. Maldini e Massara stanno valutando varie possibilità e tra i profili monitorati ci sono Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, ma anche Amavi dell'Olympique Marsiglia, che è in scadenza di contratto. Per il momento solo ipotesi ma la proprietà e la dirigenza vogliono fare tutto il possibile per dare a Pioli un organico completo in grado di lottare fino all’ultimo per lo scudetto.