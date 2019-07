Ceccarini: "Il Milan vuole accelerare su Correa dell’Atletico"

Maldini e Boban hanno fatto il punto della situazione. L’obiettivo è rafforzare ancora i 3 reparti. Per la difesa, Demiral sta diventando un’ipotesi concreta anche se non sarà semplice trovare un accordo con la Juventus, il centrale turco è considerato una pedina ideale per rafforzare la difesa dopo la bella stagione con il Sassuolo. Il Milan vuole accelerare su Correa dell’Atletico Madrid, ma per acquistarlo serve una super offerta. È necessaria anche qualche cessione. André Silva e Cutrone sono in partenza. Per il primo c’è forte il Monaco.